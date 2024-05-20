Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak sözler: 50 sene konuşulur

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan derbi sonrası dikkat çekici ifadeler kullandı. Konyaspor - Galatasaray maçını hatırlatan Dilmen, "50 sene konuşulur" mesajını verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Tarihi gece sonrası puan farkını 1'e indiren Sarı-lacivertliler, uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı.

Zorlu mücadeleyi TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Bu maçın adamı İrfan Can yok, B planı Cengiz yok, rotasyonda kullanacağı Serdar Aziz yok, İsmail Yüksek yok. İsmail hoca 'Ben baskılı oynayacağım kardeşim, kazanmaya geldim' dedi. Bence de kazanacak gibi oynadı. Ne zamana kadar? Saçmasapan bir ikinci sarı karttan 10 kişi kalana kadar. Bence saçmasapan, çok ağır bir karardı." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: İSMAİL HOCA SANAT YAPTI

Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu olduğunu aktaran Rıdvan Dilmen, "İsmail hoca, sanki Fenerbahçe'ye beraberlik yetercesine ikinci yarıya başladı. 'Zaten 11'e 10 oynuyorum, bütün riskleri ben sona saklayayım' dedi. Çünkü 11'e 10 oynamak kolay bir olay değil. Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı." açıklamasında bulundu.

RIDVAN DİLMEN: BERABERE BİTERSE 50 SENE KONUŞULUR

Gelecek hafta oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçına değinen Rıdvan Dilmen, "Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz." ifadelerini kullandı.