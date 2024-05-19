Mert Hakan Yandaş maç sonrası eleştirilere cevap verdi! 'Terör örgütü üyesi bana sallamış'

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 1-0 galip döndü. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş maç sonu açıklamalar yaptı. Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Yandaş, "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış, demek ki doğru yoldayım." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, çarpıcı açıklamalar yaptı.

BAŞKANIMIZ DEVRE ARASI ARADI

Mert Hakan'ın açıklamaları şu şekilde:

Mert Hakan açıklamasında; "Başkanımız devre arasında aradı ve inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı. 10 kişi olmamıza rağmen onları kesin olarak yeneceğimizi biliyorduk. Videolar çıkıyor zaten, ne kadar emin olduğumuzu o videoda da göreceksiniz. Onlara burada şampiyonluk kutlatmadık, daha doğrusu senaryoyu bozduk. Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik. 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için olmadı, kazanamadılar." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ BANA SALLAMIŞ, DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIM

Mert Hakan sözlerinin devamında; "İnanılmaz bir oyun oynadık, inanılmaz karakter gösterdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. 4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak. Üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil. Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız. Yaşananları görüyorsunuz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış, demek ki doğru yoldayım." açıklamasında bulundu.