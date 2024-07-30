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Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerini feshetti

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Beşiktaş&#039;ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic&#039;in sözleşmelerini feshetti

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda, Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerinin feshedildiği ifade edildi.

Yaz transfer döneminde ses getiren transferler yapan Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de ayrılacak isimlerdi.

Kendilerine kulüp bulması söylenen yıldızlardan Ante Rebic ve Ajdin Hasic, siyah-beyazlı yönetimin bu teklifine sıcak bakmadı.

Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerini feshetti - 1. Resim

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş; Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshetti.

REBIC GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla gelen Ante Rebic, bir türlü bekleneni veremedi. Milan ile yollarını ayıran deneyimli yıldız ile 2 yıllık kontrat yapan Kartal, oyuncuya 2.8 milyon euro garanti ücret ödüyordu.

Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerini feshetti - 2. Resim

Tüm kulvarlarda Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Rebic, 1 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
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