Beşiktaş'ta Hollandalı rüzgarı devam ediyor! İnter'den ayrılan Klaassen Beşiktaş'a geliyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, geçen senelerde de istediği Davy Klasseen'i tekrar gündemine aldı. Hollandalı yıldızın bonservisi elinde bulunuyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörünün gelmesiyle birlikte transferde hızlanacak. Savunmaya Paulista takviyesi yapan Kartal, hücum hattına yeni alternatifler arayışına girdi. İnter'den ayrılma kararı alan Davy Klaassen, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre; daha önce de Kara Kartal’ın radarına giren, ancak İtalya Serie A ekibi Inter’in yolunu tutan Davy Klaassen, sezonun bitmesinin ardından boşa çıktı. Kariyerinde yeni bir maceraya hazır olan deneyimli oyuncu, Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakıyor.

Davy Klaassen'in piyasa değeri şu an 4 milyon Euro seviyelerinde bulunuyor.

PREMİER LİG'E 27 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Klaassen, Inter’den önce Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’ta forma giymişti. Kırmızı-Beyazlılar’da 13 sezon forma giyen başarılı oyuncu, bedelsiz olarak Ajax’a katılmıştı. Yıldız isim, Ajax’a ise 2020 yılında Werder Bremen’den 11.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bremen’den önce ise Everton’da görev yapan Klaassen, İngiliz ekibine de 2017 yılında Ajax’tan 27 milyon Euro karşılığında geçiş yapmıştı.