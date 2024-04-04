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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Mert Günok şoku! Milli kaleci oyundan çıkmak zorunda kaldı

Beşiktaş'ta Mert Günok şoku! Milli kaleci oyundan çıkmak zorunda kaldı

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Beşiktaş&#039;ta Mert Günok şoku! Milli kaleci oyundan çıkmak zorunda kaldı

Spor Haberleri

Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok, sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaştı.

Siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle 51.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta Mert Günok şoku! Milli kaleci oyundan çıkmak zorunda kaldı - 1. Resim

MERT GÜNOK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert'e soyunma odasında müdahale etti.

Takım arkadaşı Zaynutdinov ile çarpışan deneyimli kaleci, oyuna devam edemedi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 37 maça çıkan Mert Günok, kalesinde 41 gol gördü.

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Düzenleyen:  - Spor
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