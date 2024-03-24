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Haberler > Spor > Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyor... Çocuk depresyonda!

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyor... Çocuk depresyonda!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyor... Çocuk depresyonda!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Feyyaz Uçar, A Millî Takım’dan gönderilen genç yıldızın psikolojisinin bozulduğunu söyledi, İtalyan çalıştırıcıyı topa tuttu

MURAD TAMER'İN HABERİ -  A Millî Takım’dan Ümit Millî Takım’a gönderilmesi olay olan Semih Kılıçsoy hakkında Beşiktaş’ın isyanı sürüyor. Siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Süper Lig tarihinin yaşına göre benzeri görülmemiş başlangıcına imza atan genç yıldızın psikolojisini toparlamaya çalıştıklarını söyledi. Avrupa devlerinin Semih’in maçlarını izlemeye geldiği dönemde alınan kararın mantıksal olarak hiçbir izahı olmadığını belirten Uçar, Montella’nın kararına gerekçe olarak yaptığı açıklamaların daha da kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. 

NE STRESİ?

Montella’nın “Semih’in stresli ortam yaşamaması gerek” sözlerine inanamadığını söyleyen tecrübeli futbol adamı, “Çocuk bu karar yüzünden neredeyse depresyona girdi. Bizi arayıp ‘Beni buradan alın’ dedi. Ne stresi?” çıkışında bulundu. “Semih bir sezonu tamamlayamadı” argümanının da havada kaldığını belirten Uçar, “Can Uzun da ilk sezonunu yaşıyor. Üstelik Bundesliga 2’de. Ümit Millî Takım’ın önemli maçları varmış. Peki, o zaman Arda Güler, Can Uzun ve Kenan Yıldız neden bu maçlar için ümit millî takıma gönderilmedi?” dedi.     

KARTAL’DAN 5 GOLLÜ PROVA

Beşiktaş, hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi ve rakibini 5-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın gollerini Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Aboubakar ve Joe Worrall kaydetti. Konuk ekip Buducnost’un golü ise Ivanovic’den geldi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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