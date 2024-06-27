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Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye! 2 yeni antrenör dahil edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan teknik ekibe takviye! 2 yeni antrenör dahil edildi
Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, teknik ekibine 2 antrenör daha dahil etti. Gelen isimlerin arasında kaleci antrenörü olması dikkat çekti.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ekibi genişliyor. Hollandalı teknik direktörün yanına 2 antrenör dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın açıklamasında; "Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir. Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp’e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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