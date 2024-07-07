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Binlerce 'Bozkurt' yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Binlerce &#039;Bozkurt&#039; yürüdü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Berlin’de maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Breitscheidplatz’ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye-Avusturya maçında “Bozkurt” işareti yapması sebebiyle iki maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde millî takıma destek verirken sık sık “Bozkurt” işareti yaptı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, takımımıza destek oldu. Fakat etkinliğin başlangıcından bir süre sonra Alman polisi, Türk taraftarların ‘Bozkurt’ işareti yapması bahanesiyle müdahalede bulundu. Her fırsatta terör örgütü PKK yandaşları örgüt paçavraları ve Öcalan posterleriyle yürürken sesini çıkarmayan Alman polisler, ‘siyasi işaret yapmayın, sadece takımınızı destekleyin’ ikazında bulundu. Bazı taraftarlarımızın gözaltına alındığı belirtildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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