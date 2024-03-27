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Haberler > Spor > Bizimle kal Liva! Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi geri dönmeyebilir

Bizimle kal Liva! Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi geri dönmeyebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bizimle kal Liva! Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi geri dönmeyebilir

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor maçındaki olaylardan kendisi ve ailesi çok etkilenen Livakovic yol ayrımında. Ailesi, “Türkiye’ye dönmeyelim” yönünde baskı yapıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe file bekçisi Livakovic geri dönmeyebilir. Trabzonspor maçında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden gelen bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşamıştı. Livakovic olaylar sonrası, “Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum” demişti. 

TARAFTAR MESAJ GÖNDERİYOR

Millî maçlar için ülkesine giden Hırvat eldivene ailesinden bir daha Türkiye’ye dönmemesi konusunda baskı var. Sarı lacivertli yönetim ve teknik ekip ise futbolcuyla temas hâlinde. F.Bahçe taraftarı olumsuzluklara rağmen sabırlı bir duruş sergileyen başarılı eldivenin takımda kalmasını istiyor ve oyuncuya mesajlar gönderiyor. Liva’nın dönmemesi hâlinde kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Fakat futbolcunun bu sezon az süre alması teknik heyeti tedirgin ediyor. 

LİGE DEVAM GİBİ HAZIRLIK!

Üyelerin büyük çoğunluğu ligden çekilmeye sıcak bakarken Fenerbahçe de idmanlarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, MHK toplantısıyla ilgili olarak “Bu görüntüler yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir. Türk futbolu büyük bir bataklığın içerisine çekilmektedir” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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