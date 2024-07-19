Büyük şahlanış! Millî Takım 16 basamak birden yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 42. sıradan 26. sıraya çıktı

EURO 2024’te çeyrek final oynama başarısı gösteren A Millî Takım, FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 1.533 puanla 16 basamak birden yükselerek 42. sıradan 26. sıraya çıktı. Ay yıldızlı takım 17 sıra birden yükselen Venezuela’nın ardından en büyük sıçramayı yaptı. Copa America şampiyonu Arjantin 1.901 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1.854 puanla ikinci, EURO 2024 şampiyonu İspanya 1.835 puanla üçüncü oldu.

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