Can Uzun, A Milli Takım'ı seçti

Alman ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"

18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığını duyurdu. Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.

23 MAÇTA 15 GOL ATTI

Can Uzun'un, Almanya Milli Takımı'nı tercih hakkı da bulunuyordu. Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 15 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

HAMİT ALTINTOP DEVREYE GİRMİŞ

Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can'ın Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu öğrenildi.