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Canın sağ olsun Galatasaray!

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Canın sağ olsun Galatasaray!
Başlık ResmiCanın sağ olsun Galatasaray!

Öyle bir takımla oynadık ki, makine ifadesi az kalır…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Barcelona şu anda dünyanın, kendi bölgelerinde en formda oyunculara sahip takımı konumunda…

Şampiyonlar Ligi’nin en organize, en iyi takımına karşı sonuçtan bağımsız ilk 45’teki mücadele, oyuna ortak olmamız gurur verici idi…

Galatasaray, taraftarının itici gücü ile de iyi başladı! İyi savundu ve Leao’nun sol çizgide merkeze attığı pasta Batrakov iyi şut çıkardı, rakibe de çarpan topla golü attı.

Ancak Barcelona ‘bölüm sonu canavarı gibi’ bir takım! Öyle bir ilk yarı oynandı ki, golü attık, öne geçtik, ofsayta takılmasak ikiyi de attı Galatasaray ama Barcelona ilk 45 dakikada bizi pasla, topla oynayarak yordu!

Nefesimiz yetmedi

Dakikalar geçtikçe nefesimizin yetmeyeceği, aradaki kalite farkı yüzümüze yüzümüze çarptı! Öyle ki, Galatasaray takımının en atletik oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, 35. dakikada koşmaktan bitti, neredeyse mavi ekran verdi! 45 dakikanın bitiminde tabela 1-1 olsa da Uğurcan’ın çok net iki pozisyonda toplamda 6 kurtarışı da bizi maçta tuttu…

Herkeste bir endişe, stres ve yorgunluk hâkimdi! Ve nitekim de, Barcelona ikinci yarı sonuca gitti.

Hep tetikte, neredeyse nefes alırken hata yapmadan oynaman gereken rakip olan Barcelona, Davinson’un hava topundaki zamanlama hatası, Yamal’ın ölümcül ortası ile Fermin’in kafa golüyle öne geçti.

Uzay takımı

Sonrası mı? Çorap söküğü… Korktuğumuz gerçekler ortaya çıktı.

Barça bizi pasla yorup ikinci yarıya yatırım yaptı ve sonuca gitti.

Skor 4-1 iken Barış kenara gelirken tribünler alkışladı. Çünkü Barcelona uzaylı gibi bir takım! Bu Barcelona’ya karşı kaybetsen de diyeceğim canın sağ olsun Galatasaray!

Maçın adamı: Lamine Yamal

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