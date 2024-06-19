CANLI | EURO 2024'te Almanya-Macaristan ile karşı karşıya geliyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya, gruptaki 2. maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma az sonra başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
19.06.2024 18:42
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga
YER: ALMANYA
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi