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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te Almanya-Macaristan ile karşı karşıya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te Almanya-Macaristan ile karşı karşıya geliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya, gruptaki 2. maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma az sonra başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

19.06.2024 18:42

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

YER: ALMANYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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