CANLI | EURO 2024'te Almanya-Macaristan ile karşı karşıya geliyor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 18:41 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 18:54 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya, gruptaki 2. maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma az sonra başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.