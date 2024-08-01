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Carlo Ancelotti Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı! "Tarihin en iyisi olabilir"

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Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Real Madrid, Milan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler 45 dakika sahada kalırken, performansıyla göz doldurdu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızımızdan övgüyle bahsederken, Arda'yı yeni bir pozisyonda kullanacağının sinyallerini verdi.

Real Madrid her sezon olduğu gibi sezon öncesi kampı için yine ABD'ye seçti. İspanyol devi, Amerika'da İtalyan devi Milan ile kozlarını paylaştı. Arda Güler ilk 11'de mücadeleye başlarken 45 dakika sahada kaldı.

Carlo Ancelotti Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı!

Milan'ın 1-0 kazandığı maçta galibiyet golünü 55. dakikada Samuel Chukwueze attı. 

"TARİHİN EN İYİSİ OLABİLİR"

Maça damga vuran isimlerden biri olan Arda Güler, hocası Ancelotti'den de övgüler aldı. Genç yıldızın yeni sezonda çok büyük bir rolü olacağını açıklayan İtalyan teknik adam, "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı!

Arda'nın yeni bir pozisyonda oynayacağının sinyallerini veren Ancelotti, şöyle konuştu: Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. 

Carlo Ancelotti Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı!

Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. 

Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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