Carlos Vinicius imzayı attı, idmana çıktı, neşe saçtı! Kırk yıllık Galatasaraylı

Galatasaray’ın Cedric Bakambu’nun yerine transfer ettiği Carlos Vinicius, dün düzenlenen törenle imzayı attı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Brezilyalı oyuncu “Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Buraya takımımın hedefleri için mücadele etmeye geldim” dedi

Sezon sonuna kadar 600 bin avro karşılığında Fulham’dan kiralanan 1,90’lık Brezilyalı forvet sarı kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kulübün YouTube kanalına konuşan Vinicius “Her şey için çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Gerçekten çok heyecanlıyım. Buraya takımımın hedefleri için mücadele etmeye geldim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

TAKMA ADI 'V95'

Sezon sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlayacaklarını söyleyen Brezilyalı santrfor sarı kırmızılı takımda 95 numaralı formayı giyecek. İmza attıktan sonra ilk idmanına çıkan ve takım arkadaşlarıyla tanışan Vinicius, sıcak tavırları ve hırsıyla hemen göze battı. Sanki 40 yıllık Galatasaraylı gibi takıma çabuk adapte olan yıldız futbolcu âdeta neşe saçtı. 25 Mart 1995’te Brezilya’nın Maranhao eyaletinde bulunan Bom Jesus das Selvas’ta doğan Vinicius. Futbola da Brezilya’da Goias’ta başladı. V95 takma adını kullanan Vinicius, bu yüzden 95 numaralı formayı seçti.

95 NUMARAYI GİYECEK

Tam adı Carlos Vinicius Alves Morais olan Brezilyalı oyuncu sarı kırmızılı takımda 95 numaralı formayı giyecek. Hava toplarındaki hâkimiyeti ve güçlü fiziği sebebiyle futbola başladığı dönemlerde stoper olarak da görev yapan Vinicius sonradan santrfor olarak kullanılmaya başlandı. Vinicius, kariyerinde ilk 11’de forma giydiği 122 karşılaşmada 81 gol atıp 21 asist yaptı.

FLORYA’DA BAHAR

Samsun deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Galatasaray, kupada oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı. As futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla yetinirken, diğerleri çift kale maç yaptı. Kazanan takım galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.

YERLİ ALINACAK

Sağ bek ve santrfor transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, Angelino’nun yerine de sol bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların yerli bir isimle bu mevkii doldurmak istediği belirtilirken, en büyük aday; Glasgow Rangers’ta oynayan Rıdvan Yılmaz. Karagümrük’le de Levent Mercan pazarlıkları sürüyor.

ASLAN REKORU EGALE ETTİ

Samsunspor’u yenerek 24 haftanın sonunda puanını 63’e yükselten Galatasaray, UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştığı 1999-2000 sezonundaki başarısını tekrarladı. Sarı kırmızılılar o sezon 24 maç sonunda 63 puan toplayarak rekor kırmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim’in rekoruna ortak oldu.