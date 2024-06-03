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Cham atağı! Trabzonspor Avusturyalı ismi istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cham atağı! Trabzonspor Avusturyalı ismi istiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer, Fransa’da küme düşen Clermont’un orta sahasını listeye aldı. 23 yaşındaki oyuncuyu Adana Demirspor da takipte

Transfer çalışmalarına devam eden ve şu ana kadar dört oyuncu ile prensipte anlaşma sağlayan Trabzonspor orta sahaya da takviye peşinde. Bordo mavili yönetimin listesinde öne çıkan isim ise Fransa Ligi’nde küme düşen Clermont’un orta sahası Muhammed Cham… Hem 10 numara hem de kanat özelliği olan 23 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor’un da devrede olduğu belirtiliyor.

O DA AYRILMAK İSTİYOR

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kulübün küme düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak bakan Cham, Trabzonspor hakkında araştırmalara başladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon avro olan hücumun çok yönlü ismi sürekli forma giyebileceği bir takım istiyor. Ertuğrul Doğan yönetiminin önümüzdeki günlerde kulübü Clermont ile masaya oturması ve fiyat alması bekleniyor.

Cham, bu sezon Ligue 1’de 33 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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