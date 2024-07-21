Çok istiyorlar ama... Onuachu konusunda hocası Russell Martin de topa girdi

“Evet Türk kulübü (Trabzonspor) ısrarla onu istiyor. Şu anda bizimle ve takıma girebilmek için diğer oyuncularla şansı eşit” ifadesini kullandı

Bir transfer süreci geçen sezondan bu yana uzar mı? Evet uzuyor. Trabzonspor bunu Paul Onuachu’da yaşıyor. Abdullah Avcı’nın yeniden kadrosunda görmek istediği, yönetimin de geçen sezonun devre arasından bu yana girişimlerde bulunduğu Nijeryalı forvet de “Tekrar görüşürüz” diyerek bordo mavililerden ayrıldı. Kulübü Southampton 15 milyon avro bonservis bedeliyle kapıyı açtı ama 10 milyon avrolara kadar indi. Karadeniz ekibi ise tek hanelerde ısrarcı.

ZAMAN GÖSTERECEK

Oyuncunun durumu haskında Southampton Teknik Direktörü Russell Martin de açıklamada bulundu. Martin “Paul Trabzonspor’da harika bir sezon geçirdi. Türk kulübü onu hâlâ çok istiyor. Bundan sonra neler olabilir bekleyip göreceğiz. Ancak şu anda burada olduğuna göre elbette takıma girmek için herkesle eşit şansı var. Türk kulübü kendisini ısrarla istiyor. Onunla birlikte diğer oyuncuların da oynayıp oynamayacakları, kadroya dâhil olup olmayacaklarını göreceğiz” dedi.

BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Trabzonspor’un forvet transferi neden bitmiyor? Çünkü öncelik Paul Onuachu’da. Nijeryalı ismin bordo mavilileri istemesi de el güçlendiriyor. O yüzden sabırla kulübünün direncinin kırılması bekleniyor.