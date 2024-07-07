Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden milli takımı soyunma odasında ziyaret etti

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımı desteklemek için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonunda soyunma odasına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli oyuncuları tek tek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısına destek vermek ve UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen haksız ceza sonrasında milli takımı yalnız bırakmamak için Almanya'ya gitmişti. Tribünden maçı izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonunda milli ekibi tebrik etti.

DESTEK İÇİN PROGRAMINI İPTAL EDİP ALMANYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.

Eşi Emine Erdoğan ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımı son ana kadar destekledi.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden milli takımı tebrik etmek için maç sonunda soyunma odasına gitti.

Teknik heyet ve oyunlarla tek tek görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merih Demiral'ı tebrik ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti.