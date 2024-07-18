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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nu tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. 

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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