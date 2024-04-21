Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dev organizasyon bugün Antalya-Antalya etabıyla başlayacak ve haftaya pazar günü İstanbul Sultanahmet'te son bulacak.
CAHİT EROĞUL'UN HABERİ - 559. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı bugün Antalya-Antalya etabıyla verilecek. 14 ülkeden 25 takımın 175 bisikletçiyle katıldığı organizasyon 28 Nisan’da İstanbul-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Bu tarihî, doğal ve kültürel sportif etkinlik 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi