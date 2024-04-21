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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Dev organizasyon bugün Antalya-Antalya etabıyla başlayacak ve haftaya pazar günü İstanbul Sultanahmet'te son bulacak.

CAHİT EROĞUL'UN HABERİ - 559. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı bugün Antalya-Antalya etabıyla verilecek. 14 ülkeden 25 takımın 175 bisikletçiyle katıldığı organizasyon  28 Nisan’da İstanbul-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Bu tarihî, doğal ve kültürel sportif etkinlik 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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