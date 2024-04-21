Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor

Türkiye'nin en görkemli bisiklet yarışı masalsı parkurunda Antalya'dan başlıyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin en görkemli bisiklet yarışı masalsı parkurunda Antalya'dan başlıyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na rekor için geliyor

Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na rekor için geliyor

Dev organizasyon bugün Antalya-Antalya etabıyla başlayacak ve haftaya pazar günü İstanbul Sultanahmet'te son bulacak.

CAHİT EROĞUL'UN HABERİ - 559. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı bugün Antalya-Antalya etabıyla verilecek. 14 ülkeden 25 takımın 175 bisikletçiyle katıldığı organizasyon 28 Nisan’da İstanbul-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Bu tarihî, doğal ve kültürel sportif etkinlik 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak.