Dağılın beyler! Sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe yeniden kurulum yapacak

Sarı lacivertlilerde rekorları parçalayan İsmail Kartal ve 8 oyuncuyla yollar ayrılacak. Başkanlık seçimi yaşanacak. Transfer teklifleri masaya yatırılacak. Takım sıfırlanacak

Birçok istatistiği tarihe gömen, 1 mağlubiyet alırken, 99 gol atıp, 99 puan toplamasına rağmen sezonu eli boş kapatan Fenerbahçe’de yaprak dökümü… Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Joshua King ve Serdar Dursun’la yollar ayrıldı. Bonucci kariyerini noktaladı, Çağlar da Atletico Madrid’e dönüyor. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Kent, Zajc, Peres ve Serdar Aziz de kapının önüne konacak. Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş’ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak. Ferdi ve Szymanski’ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko’nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

TEŞEKKÜRLER KARTAL

Kiralık sözleşmelerini tamamlayıp geri dönecek Joao Pedro, Crespo, Samet Akaydın, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Tiago Çukur ve Jin Ho Ho da takımda düşünülmüyor. Tarihin en iyi performansına imza atan İsmail Kartal da yol ayrımında. Başkan Ali Koç’la bir araya gelip rapor sunacak tecrübeli teknik adam, “Kararı başkanımız verecek” sözleriyle istifayı düşünmediğini ortaya koydu. Ancak Koç, Kartal’dan memnun olsa da yönetim kadrosu ve oyuncuların çoğunun hoca değişikliğinden yana olması sebebiyle ayrılık gerçekleşecek. Koç’un başkanlığı Aziz Yıldırım’a kaptırması hâlinde de Kartal’la devam ihtimali yok.

KOÇ: TEMİZ FUTBOL İÇİN BÖCEKLERİ EZECEĞİZ

Mersin’de sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar dedim. Bu benim ve kulübün temiz futbol misyonuyla alakalıydı. Kişiliğimle değil. Temizlik mücadelemizin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız. Böcekleri ezeceğiz” sözlerini kullandı.

TAKIM LİDERİ TADİC

F.Bahçe’nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic sergilediği performansla farkını ortaya koydu. 57 maçın 56’sında forma giyen Tadic, 1 maç hariç tüm karşılaşmalara as olarak başlarken 16 gol, 16 asistle yıldızını parlattı. Dzeko’yla birlikte takıma liderlik olan Tadic yeni sezonda da en önemli koz olarak devam edecek.

AVRUPA YOL HARİTASI

Zor ancak imkânsız değil

Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe, 3 ön eleme mücadelesi verecek. Temmuz başında top başı yapması beklenen sarı lacivertliler 2. ön elemede muhtemel rakiplerinden belli olan Partizan (Sırbistan) yada Lugono ile karşılaşacak. Rakip 19 Haziran’da netleşecek maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz’da oynanacak. Tur gelirse 3. ön elemede muhtemel rakipler, 2. ön elemeden gelecek iki takım, Lille, Twente, Union SG, Rangers, Salzburg, Slavia Prag olacak. Temsilcimiz 2. ön elemede elenirse, 3. ön elemeden Avrupa Ligi’ne katılacak.