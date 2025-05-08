David Beckham'dan yeni yatırım: Çocukluğunun geçtiği kentin takımını satın aldı

İngiliz futbolunun efsanevi isimleri David Backham ile Gary Neville, 4. Lig (Lig Two) kulübü Salford City'yi satın aldı. MLS ekiplerinden Inter Miami'nin de patronları arasında yer alan Beckham, çocukluk yıllarının geçtiği Salford'da kulüp sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İngiliz eski futbolcular David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Salford City'yi satın aldı.

"KELLY VE DAVIES EŞ BAŞKAN OLACAK"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı duyuruldu.

BECKHAM'DAN İLK AÇIKLAMA

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden olan Beckham, çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Salford City, 2024-2025 sezonunu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8'inci sırada tamamladı.