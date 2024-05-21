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Derbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı!

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Derbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı!
Fenerbahçe, Nişan, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Galatasaray ile oynanan derbi sonrası evlilik yolunda ilk adımını attı. Derbinin tek golünü kaydeden Söyüncü'ye tebrik mesajı yağdı.

Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü kaydeden Çağlar Söyüncü, Serra Pakdemir ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımını atan Söyüncü'ye takım arkadaşları tebrik mesajı yağdırdı.

Rams Park'taki derbinin 72. dakikasında gol atan Çağlar, gecenin kahramanı olmuştu.

Nişan için maçı bekleyen milli oyuncunun, 1 haftada 2 sevinç yaşamış oldu.

Derbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı! - 1. Resim

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ÇOCUKLAR OKULA MUTLU GİDECEK

Galatasaray'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinci dile getiren Çağlar Söyüncü, "Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz. Bugün en çok şuna sevindim. Fenerbahçeli çocuklar yarın formalarıyla rahat rahat okula gidebilirler. Bu beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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