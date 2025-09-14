Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu!

Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu!
Boks, Ölüm, Hayran, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Dış Haberler

Eski iki sıklet dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton, 46 yaşında evinde ölü bulundu. Greater Manchester Polisi, ölü bulunduğu adreste şüpheli durumlara dair bulgu olmadığını açıkladı

Eski dünya boks şampiyonu Ricky “The Hitman” Hatton, 46 yaşında Greater Manchester’daki evinde ölü bulundu. 

"ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK'

Greater Manchester Polisi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Polis memurları, bugün saat 6.45’te Hyde, Tameside’deki Bowlacre Road’a ihbar üzerine çağrıldı ve burada 46 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Şu anda herhangi bir şüpheli durum olmadığı değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Hatton’ın Hyde’daki evinde sabah saatlerinde polis kordonu kurulduğu, öğleden sonra ise kaldırıldığı aktarıldı.

Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu! - 1. Resim

PLANLADIĞI GERİ DÖNÜŞ MAÇI YARIM KALDI

Efsanevi boksör, sadece iki ay önce yaptığı açıklamada Aralık 2025’te Dubai’de yeniden ringe çıkacağını duyurmuştu. 2012’de profesyonel kariyerini noktalayan Hatton, 2 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Eisa Al Dah ile orta sıklet maçına çıkmayı planlıyordu.

Kariyeri boyunca birçok dünya ve İngiltere şampiyonluğu kazanan Hatton, ring dışında da gündemden düşmedi. İngiliz boksör, geçmişte ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığıyla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, intihar girişimlerinden kurtulduğunu açıklamıştı. Hatton son yıllarda ailesiyle arasını düzelttiğini söylemişti.

Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu! - 2. Resim

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Ricky Hatton’ın ölümü sonrası boks dünyasından ve ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Ünlü boksör Tyson Fury, “Efsane Ricky Hatton’a rahmet olsun. Sadece bir Ricky Hatton olacak. Bu kadar genç yaşta olduğuna inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Piers Morgan ise, “İnanılmaz derecede üzücü bir haber” paylaşımında bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

Hebüllü'de dayanışmanın gücü! İmeceyle gölet de yaptılar orman daManisa'da feci kaza! Can kayıpları var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi - SporFenerbahçelileri korkutan paylaşım!İspanyol basınından dikkat çeken benzetme: Arda Güler-Mbappe, Ronaldo-Özil Gibi - Spor"Arda Güler-Mbappe, Ronaldo-Özil Gibi"Ne yaptın Messi? Dünya kaçırdığı penaltıyı konuşuyor - SporDünya kaçırdığı penaltıyı konuşuyorVolkan Demirel'den çok konuşulacak Sane sözleri - SporSane ile ilgili sözleri gündem oldu!"Aslan, ruhunu Barış Alper'le buldu" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - Spor"Aslan, ruhunu Barış Alper'le buldu"A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz - SporTarihi gün! Yen de buralar bayram olsun
Sonraki Haber Yükleniyor...