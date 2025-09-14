Dünyaca ünlü boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu!

Eski dünya boks şampiyonu Ricky “The Hitman” Hatton, 46 yaşında Greater Manchester’daki evinde ölü bulundu.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK'

Greater Manchester Polisi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Polis memurları, bugün saat 6.45’te Hyde, Tameside’deki Bowlacre Road’a ihbar üzerine çağrıldı ve burada 46 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Şu anda herhangi bir şüpheli durum olmadığı değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Hatton’ın Hyde’daki evinde sabah saatlerinde polis kordonu kurulduğu, öğleden sonra ise kaldırıldığı aktarıldı.

PLANLADIĞI GERİ DÖNÜŞ MAÇI YARIM KALDI

Efsanevi boksör, sadece iki ay önce yaptığı açıklamada Aralık 2025’te Dubai’de yeniden ringe çıkacağını duyurmuştu. 2012’de profesyonel kariyerini noktalayan Hatton, 2 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Eisa Al Dah ile orta sıklet maçına çıkmayı planlıyordu.

Kariyeri boyunca birçok dünya ve İngiltere şampiyonluğu kazanan Hatton, ring dışında da gündemden düşmedi. İngiliz boksör, geçmişte ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığıyla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, intihar girişimlerinden kurtulduğunu açıklamıştı. Hatton son yıllarda ailesiyle arasını düzelttiğini söylemişti.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Ricky Hatton’ın ölümü sonrası boks dünyasından ve ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Ünlü boksör Tyson Fury, “Efsane Ricky Hatton’a rahmet olsun. Sadece bir Ricky Hatton olacak. Bu kadar genç yaşta olduğuna inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Piers Morgan ise, “İnanılmaz derecede üzücü bir haber” paylaşımında bulundu.