Dursun Özbek, Ali Koç’a yine taş attı: Kutlamalara hazır olun

Topkapı Üniversitesi’nde ‘Yılın yöneticisi’ ödülünü alan Özbek “İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz ve hafta sonunda biz kazanacağız” diyerek Ali Koç’a yine taş attı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi tarafından düzenlenen törende ‘Yılın yöneticisi’ ödülünü aldı. Galatasaraylı öğrencilerin tezahüratları altında bir konuşma yapan Özbek “Galatasaray Kulübü Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Avrupa’dan bir kupa getirdik, aradan 24 yıl geçti. Bundan sonraki kupaları getirmek üzere ben ve arkadaşlarım çalışıyoruz. Şu an bir şampiyonluk mücadelesi içindeyiz. Şampiyonluk kadar değerlerimiz, ananelerimiz, kültür de çok önemli. Bundan vazgeçmeden, mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

MAHCUP ETMEYECEĞİZ

“Hem ben hem yönetici arkadaşlarımız 24. şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilin” diyen Özbek “İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz. Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır. Camiamızı mutluluğa boğacağız. Kutlamalara hazır olun. Konyaspor maçını çok önemsiyoruz. Çok çekişmeli bir sezon geçti. O yüzden sadece bu maça odaklıyız. İyi bir takımız. İyi bir birlikteliğimiz var. Kenetlendik. İyi bir hocamız, teknik ekibimiz var. Bütün Galatasaraylıları sevindirmek istiyoruz. İnşallah Galatasaray’ı sevenleri hafta sonunda mahcup etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Ada’nın gözdesi Davinson Sanchez

İngiliz basını, Everton’ın Davinson’u transfer listesine aldığını duyurdu. Spor sitesi CaughtOffside’da yer alan habere göre Manchester United, Everton’ın 21 yaşındaki stoperi Branthwaite için 70 milyon avroyu gözden çıkardı. Everton da genç stoperin alternatifi olarak Davinson Sanchez’i listenin başına yazdı. Geçen yaz Tottenham’dan 9,5 milyon avroya alınan Kolombiyalı oyuncu için Everton’ın 20-25 milyon avroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.

G.SARAY’DA İLK 11 DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, derbide sahada kaybolan takımına karşı tedbirler almaya başladı. Şampiyonluk maçında Konyaspor’a karşı derbi on birinden farklı bir takım sahaya sürmeyi planlayan Buruk, cezalı Ziyech’in yerine Kerem Aktürkoğlu’na görev verecek. Savunmanın göbeğinde ise Davinson’un yerine Abdülkerim forma giyecek.

‘O KUPAYI ALACAĞIZ’

Galatasaray’da oyuncular derbide alınan mağlubiyetin kötü izlerini silmek için kolları sıvadı. Takım kaptanları Muslera ve Kerem Aktürkoğlu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda “Bu şampiyonluk bizim hakkımız. Hakkımızı da alacağız. Bundan şüphemiz yok. Konyaspor’u yenip turu atacağız” ifadelerini kullandı.