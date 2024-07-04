Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer mesajı! 'Nokta atışı hazırlıklarımız var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde açıklamalar yaptı. Transfer süreci hakkında bilgi veren Özbek, "Nokta atışı hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti. Kameraların karşısına geçen Başkan Dursun Özbek, yeni sezon kadro planlaması hakkında bilgi verdi.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ SEZONU BURADA AÇIYORUZ

Kemerburgaz Tesisleri ve yeni sezona ilişkin Özbek, "İnşallah güzel bir sezon olur. Bütün oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Genel kurula ve camiamıza söz verdiğimiz gibi yeni sezonu burada açıyoruz. Bazı eksiklikler var. Onlar da yurt dışındaki kamp dönüşünde hazır olacak. Uzun süre Galatasaray'a hizmet edecek bir tesis. Önemli olan Florya'nın bir an önce boşaltılması ve projenin başlatılması. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyum. İnşallah buradaki çalışmalarımız Galatasaray'a uğur getirir." açıklamasında bulundu.

NOKTA ATIŞI HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Dursun Özbek, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefiyle ilgiliyse şunları söyledi, "5. yıldız, 25. şampiyonluk amacımız. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nokta atışlarla hazırlıklarımız var. Bittikçe camiaya bilgi aktaracağız. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray.