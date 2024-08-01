Dzeko için yaş sadece sayı! 38'lik delikanlı gençlere taş çıkarıyor

Lugano’ya karşı ilk maçta hat-trick yapan kaptan, Kadıköy’de de turun kapısını açtı, iki maçta dört gol atıp, bir asist yaptı. Sahada basmadık yer bırakmayan Dzeko, ‘Artık evine dön’ diyenleri fena utandırdı.

Fenerbahçe, 4-3’lük galibiyetin rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano’yu Kadıköy’de de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’na çıktı. Sarı lacivertliler bu turla birlikte Avrupa Ligi’nde gruplarda yer almayı şimdiden garantilemiş oldu. Fenerbahçe’nin kaptanı Edin Dzeko ise her iki karşılaşmaya da damga vurmayı başardı. Lugano deplasmanında attığı üç golle hat-trick yapan 38 yaşındaki Boşnak yıldız, Kadıköy’de de tabelayı 1-1’e getiren golü atıp turu aralayan isim oldu. Böylece Dzeko iki maçta dört gol atarken, bir de asist yaptı.

RAKİP AYIRT ETMİYOR

Sezon başında Mourinho’nun gelişiyle birlikte takımdan gönderilmesi gereken isimlerden biri olarak gösterilen ve sosyal medyada “Go home” yorumları yapılan Edin Dzeko, kendisini eleştirenleri fena utandırdı. Sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, ilerlemiş yaşına rağmen genç oyunculara taş çıkardı. Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Dzeko, bu maçlarda 25 gol atıp, 10 da asist yapmıştı. ‘İhtiyar delikanlı’ sarı lacivertli formayla toplam gol sayısını 29’a çıkardı. Edin Dzeko sezon öncesi hazırlık maçlarıyla birlikte altı maçta dokuz gol atmış oldu.

MAÇIN OYUNCUSU

Edin Dzeko, performansıyla ve attığı golle Kadıköy’de ‘Maçın oyuncusu’ seçildi. UEFA resmî hesabı, Dzeko’nun bu sevincini bütün dünyaya geçti.

GLADYATÖR MASKESİ

Dzeko’nun attığı gol sonrasında ‘Dybala sevinci’ yapması dikkati çekti. İtalyan yıldız bu sevinci “Gol attığımda bir gladyatöre dönüşüyorum ve savaşçı ruhum bana yardımcı oluyor” diye açıklamıştı. Dzeko’nun da kendisini eleştiren taraftarlara gönderme yaptığı tahmin ediliyor.

AVRUPA MEDYASINDAN DZEKO SÖZLERİ

Fenerbahçe’nin Lugano’yu elemesini Avrupa basını “Dzeko’nun marifeti” olarak gördü. Estadio Deportivo, “Edin Dzeko, Mourinho’nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano’yu eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turuna yükseldi” derken Kicker “Dzeko ve Szymanski, Mourinho’nun evindeki ilk maçı kurtardı” ifadelerini kullandı. 20MIN ise “Kralın klas rüyası suya düştü: Lugano, Mourinho’nun Fenerbahçe’sine karşı başarısız oldu” değerlendirmesini yaptı.