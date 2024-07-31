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En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye satan Sevilla yeni forvetini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En-Nesyri&#039;yi Fenerbahçe&#039;ye satan Sevilla yeni forvetini açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin boşluğunu doldurmak için ilk hamlesini yaptı. İspanyol ekip, Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Youssef En-Nesyri'nin 19.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Sevilla, forvet hattına takviye yaptı. İspanyol ekip, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Nijeryalı golcü, Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye satan Sevilla yeni forvetini açıkladı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Iheanacho geride bıraktığımız sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıktı.

1.111 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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