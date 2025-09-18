Ederson tam da bu yüzden transfer edildi | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından köşe yazarları, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken; eleştirilerin odağındaki isim kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. İşte köşe yazarlarının değerlendirmeleri ve detaylar...

DÜŞTÜ, KALKTI, YIKILDI

Alanya, Fenerbahçe’ye istediği oyunu oynatarak ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, sahada gezinen Talisca ile En-Nesyri’nin bu sonuca katkısı büyüktü. Sarı lacivertliler ilk yarıda öyle bir performans sergiledi ki, bir an için kulübede Mourinho var sandım. Derken… Tedesco oyuncu değiştirmemiş ama soyunma odasında ne konuştuysa oyuncuların performansı değişmişti. Üst üste pozisyonlar bulan, direğe takılan Fenerbahçe “gol atacağım” diyordu ki, hakemler bir penaltı uyduruverdi.

VAR alakasız şekilde devreye girdi, Cihan Aydın’da olmayan penaltıyı çaldı. Talisca’nın vuruşu kaçırmasıyla Fenerbahçe haksız kazanç utancından kurtuldu. Semedo ve En-Nesyri’yle geri dönen sarı lacivertliler “kazandım” derken İrfan Can tuttuğu topu elinden kaçırarak takımını yaktı. Son saniyede Fenerbahçe’nin bir penaltısı bu sefer hakemler tarafından “iç edilince” maç berabere bitti. Belki bu Fenerbahçe’ye ihtiyacı olan dersi verir. Zira bu futbolla kazansan bile, şampiyonluk hedefine yürüyemezsin. (Emin Uluç - Türkiye Gazetesi)

AÇIK DAVETLE GELEN SAKARLIK

Alanya'nın dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. F.Bahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler ne defansta organize oldular. Alanya pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü.

Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesnide iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın 'oyna' dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topa devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız. (Gürcan Bilgiç - Sabah)

SEMEDO ARTIK VAZGEÇMELİ

Oyunun ilk yarısı zaten F.Bahçe adına tam bir kayıptı. Fakat Tedesco oyunun gösterdiği şeyleri değiştirmekte biraz fazla bekledi. Özellikle Oğuz'un yerine öncelikli olarak Szymanski'nin oyundan çıkması daha isabetli olurdu. İrfan Can'ın çok daha önce alınması gerektiğini zaten girdikten sonraki performansı da ortaya koydu. Oyun birçok şeyi gösteriyor derken santrfor pozisyonunda Talisca'nın arkası dönük bir şekilde oynayamayacağı da F.Bahçe tarafından bir kez daha görüldü.

Bu maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle tam yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, F.Bahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maçta bir kez daha gördük ki kadro da, kadroyu seçen teknik adamın iradesi de doğru şekilde yönetebilmek de önemli. (Ali Gültiken - Sabah)

BİR HATA, 2 PUAN KAYBI

Tedesco henüz ikinci maçına çıktı ve zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat oyuncu tercihleri konusunda bazı yanlışlardan ısrarla dönmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Szymanski'nin sağ kanatta görev alması, hem Polonyalı oyuncunun performansını düşürüyor hem de domino etkisine neden oluyor. Onun sağda oynamasıyla Oğuz sola geçmek zorunda kaldı, bu da genç oyuncunun verimliliğini azalttı.

Öte yandan Talisca ve Fred gibi isimler de şu anki formlarıyla ilk 11'i hak etmiyor. Tedesco'nun daha farklı bir kadro tercihine yöneleceğine inanıyorum. İrfan Can'ın son andaki büyük hatası, galibiyetin kaçmasına neden oldu. (İlker Yağcıoğlu - Takvim)

ÇÜRÜK DİŞ

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu hız. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç bu soruna dikkat çekmiş ve "Hızlı oyuncular aldık" açıklamasını yapmıştı. Oysa oyuncuların hızlı olması oyunun hızlı olacağı anlamına gelmiyor. Topu ayağına alan neredeyse her futbolcu o kadar uzun süre ayağında tutuyor ki... Bu durum rakibin kolayca yerleşmesine ve Fenerbahçe'nin kolay savunulabilir olmasına yol açıyor.

Alanya'nın ilk golünde kaleci İrfan Can'ın büyük hatası vardı. Çıkmak yerine kalede kalmayı seçmesi büyük yanlıştı. İşte Ederson tam da bu yüzden transfer edildi. Talisca geldiğinden bu yana hep kuvvetsiz. Şut atacağı yerde pas veriyor, pas atacağı yerde şut atıyor. Artık penaltıları atamıyor. Güçsüzlükten her ikili mücadelede yerde kalıyor. İkinci yarı takımın çürük dişi Talisca çıkınca Fenerbahçe ardı ardına golleri buldu. Son dakikada İrfancan'ın yediği golü inadına istesen yiyemezsin. Arkadaşları attı, İrfan Can yedi, maç berabere bitti. (Emre Bol - Fotomaç)