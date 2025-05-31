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En büyük kim? Devler Ligi'nde dev final: PSG-İnter

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En büyük kim? Devler Ligi&#039;nde dev final: PSG-İnter
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın 1 numaralı kupası bu akşam sahibini bulacak. Millî yıldız Hakan Çalhanoğlu ikinci defa finalde mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, bu akşam millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi İnter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. “Devler Ligi”nde final maçı, Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak. 22.00’de başlayacak final mücadelesi, TRT1’den naklen yayımlanacak.

En büyük kim? Devler Ligi'nde dev final: PSG-İnter - 1. Resim

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Final karşılaşmasını Rumen hakem İstvan Kovacs yönetecek. İki kulüp daha önce resmî maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci defa mücadele edecek ilk millî oyuncu olarak tarihe geçecek. Hakan, 2022-23 sezonunda İstanbul’da oynanan finalde İlkay Gündoğan’ın takımı Manchester City’ye kaybetmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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