Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri...

MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHK açıkladı: İşte Süper Lig&#039;de erteleme maçlarının hakemleri...
Süper Lig, TFF, MHK, Hakemler, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 3'üncü hafta erteleme maçları 22 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftası erteleme maçları 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), söz konusu karşılaşmalarda görev alacak hakemleri belirledi.

MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri... - 1. Resim

Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler 2025! Kimler sahne alacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem - SporKupa 2 heyecanı: F.Bahçe-Stuttgart maçının hakemi açıklandıBayern Münih duyurdu: Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı - SporBayern Münih duyurdu: Kompany'nin sözleşmesi uzatıldıNBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'ün hedefi şampiyonluk - SporNBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen'in hedefi şampiyonlukTugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - SporTugay'dan Trabzon'un genç yıldızı için çağrıSosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı - SporSosyal medya bunu konuşuyor! Yerel seçimde Osimhen'e oyŞampiyonlar Ligi'nde büyük hasret: Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşinde - SporKupa 1'de büyük hasret! Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşinde
Sonraki Haber Yükleniyor...