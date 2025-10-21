MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri...
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'de 3'üncü hafta erteleme maçları 22 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftası erteleme maçları 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), söz konusu karşılaşmalarda görev alacak hakemleri belirledi.
Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
