Ernest Muçi'den Rafa Silva ve Immobile yorumu! 'Yol gösterici olacaklar'

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, siyah-beyazlı takımın yeni transferlerini değerlendirdi. Ernest Muçi, yeni oyuncular hakkında "Sadece benim için değil bütün genç oyuncular için yol gösterici olacaklar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Ernest Muçi, Avusturya kampında açıklamalar yaptı. Yeni sezon ve gelecekteki hedeflerini anlatan Arnavut yıldız, hayallerini anlattı.

A Spor'a konuşan Ernest Muçi şu ifadeleri kullandı:

SÜPER KUPA'YI ÖZGÜVEN KAYNAĞI GÖRÜYORUM

"Geçtiğimiz sezon hiçbirimizin istediğimi gibi gitmedi. Bu sezon daha çok çalışacağız. Süper Kupa'yı bu sezon için harika bir özgüven kaynağı olarak görüyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Hocamızla yeni sezonda hangi mevkide oynayacağıma dair konuşmadık. Hocamız böyle bireysel mevzulardan çok fiziksel ve taktiksel meselelere yoğunlaşıyor. Bana en uygun yeri bulacağına inancım tam.

YENİ TRANSFERLER HAKKINDA

"Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi çok kaliteli oyuncularla oynayacağım için çok mutluyum. En iyi liglerde, en iyi takımlarda oynadılar. Aynı şekilde Gabriel'i de bu listeye dahil ediyorum. Sadece benim için değil bütün genç oyuncular için yol gösterici olacaklar. Beşiktaş'tan ve İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. İstanbul, yaşayabileceğim en iyi şehir olabilir. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum. Takımdaki her oyuncuyla ve her personelle aram çok iyi. Ancak özellikle Milot'la oldukça yakınız. Beni buraya geldiğim ilk günden beri sanki aylardır buradaymışım gibi aralarına kabul ettiler."

HAYALLERİNİ ANLATTI

"Avrupa Şampiyonası'nda olmak benim için çocukluk hayaliydi. İnanılmaz bir deneyimdi. Daha fazla oynamayı ben de isterdim ama bu hocamızın takdiriydi. Beşiktaş taraftarına bana olan destekleri için teşekkür ederim. En büyük hedefim Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu bireysel bir hedef, bunlar olmadan önce bana büyük bir yatırım yapan kulübüm için, beni kucaklayan taraftarım için elimden geleni yapacağım.