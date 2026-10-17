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Erzurumspor FK evinde kazandı: Eyüpspor kâbustan uyanamadı

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Erzurumspor FK evinde kazandı: Eyüpspor kâbustan uyanamadı
Başlık ResmiErzurumspor FK evinde kazandı: Eyüpspor kâbustan uyanamadı

Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakayı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Eyüpspor, bu sezon 7'nci mağlubiyetini aldı.

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Trendyol Süper Lig 8'inci hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, taraftarı önünde Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri, 19'uncu dakikada Miguel Cardoso ve 47'nci dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Erzurumspor FK oyuncularının gol sevinci
Başlık ResmiErzurumspor FK oyuncularının gol sevinci

Bu sonuçla ligde 3'üncü galibiyetini alan Erzurumspor FK, 11 puana yükseldi. Bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

ERZURUMSPOR FK: 1 - EYÜPSPOR: 0

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Lawrence Agyekum dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 81), Martin Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 90), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 80), Miguel Cardoso (Ibrahm Diabate dk. 71)
Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 56), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter (David Costa dk. 83), Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 67), Bilal Boutobba (Lenny Pintor dk. 56), Yusuf Barasi (Mete Kaan Demir dk. 67)
Goller: Miguel Cardoso (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 47) (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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