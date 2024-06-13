EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızı

EURO 2024 cuma günü başlıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada gözler golcülerin üzerinde olacak. İşte milli takımların en golcü oyuncuları...

Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlıyor. Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenecek turnuvada ilk düdük 14 Haziran'da, son düdük 14 Temmuz'da çalacak. EURO 2024'te gözler golcülerin üzerinde olacak.

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

CRİSTİANO RONALDO AÇIK ARA LİDER

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

MİLLİ TAKIMIN EN GOLCÜSÜ CENK TOSUN

Türkiye'nin en golcü ismi ise şu ana kadar milli formayla 20 gol atma başarısı gösteren Cenk Tosun oldu.

REY MANAJ ARNAVUTLUK'UN GOL SİLAHI

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

Ülke Futbolcu Takım Gol Sayısı

Arnavutluk - Rey Manaj - Sivasspor - 7

Avusturya - Marko Arnautovic - Inter - 36

Belçika - Romelu Lukaku - Roma-85

Hırvatistan - Ivan Perisic - Hajduk Split - 33

Çekya - Patrik Schick - Bayer Leverkusen - 19

Danimarka - Christian Eriksen - Manchester United - 41

İngiltere - Harry Kane - Bayern Münih - 63

Fransa - Olivier Giroud - Milan - 57

Gürcistan Khvicha Kvaratskhelia - Napoli - 15

Almanya - Thomas Müller - Bayern Münih - 45

Macaristan Roland Sallai Freiburg - 13

İtalya - Nicolo Barella - Inter - 9

Hollanda - Memphis Depay - Atletico Madrid - 45

Polonya - Robert Lewandowski - Barcelona - 81

Portekiz - Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - 130

Romanya - George Puşcaş - Bari 11

İskoçya John McGinn Aston Villa 18

Sırbistan Aleksandar Mitrovic Al-Hilal 58

Slovakya Ondrej Duda Verona 13

Slovenya Josip İlicic Maribor 17

İspanya Alvaro Morata Atletico Madrid 35

İsviçre Xherdan Shaqiri Chicago Fire 31

Türkiye Cenk Tosun Beşiktaş 20

Ukrayna Andriy Yarmolenko Dinamo Kiev 46