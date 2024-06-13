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EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızı

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EURO 2024&#039;te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye&#039;nin en çok gol atan yıldızı

Spor Haberleri

EURO 2024 cuma günü başlıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada gözler golcülerin üzerinde olacak. İşte milli takımların en golcü oyuncuları...

Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlıyor. Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenecek turnuvada ilk düdük 14 Haziran'da, son düdük 14 Temmuz'da çalacak. EURO 2024'te gözler golcülerin üzerinde olacak. 

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızı - 1. Resim

CRİSTİANO RONALDO AÇIK ARA LİDER

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızı - 2. Resim

MİLLİ TAKIMIN EN GOLCÜSÜ CENK TOSUN

Türkiye'nin en golcü ismi ise şu ana kadar milli formayla 20 gol atma başarısı gösteren Cenk Tosun oldu.

EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızı - 3. Resim

REY MANAJ ARNAVUTLUK'UN GOL SİLAHI 

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

Ülke    Futbolcu    Takım    Gol Sayısı

Arnavutluk - Rey Manaj - Sivasspor - 7

Avusturya - Marko Arnautovic - Inter - 36

Belçika - Romelu Lukaku - Roma-85

Hırvatistan - Ivan Perisic - Hajduk Split - 33

Çekya - Patrik Schick - Bayer Leverkusen - 19

Danimarka - Christian Eriksen - Manchester United - 41

İngiltere - Harry Kane - Bayern Münih - 63

Fransa - Olivier Giroud - Milan - 57

Gürcistan Khvicha Kvaratskhelia - Napoli - 15

Almanya - Thomas Müller - Bayern Münih - 45

Macaristan Roland Sallai Freiburg - 13

İtalya - Nicolo Barella - Inter - 9

Hollanda - Memphis Depay - Atletico Madrid - 45

Polonya - Robert Lewandowski - Barcelona - 81

Portekiz - Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - 130

Romanya - George Puşcaş - Bari 11

İskoçya John McGinn Aston Villa    18

Sırbistan Aleksandar Mitrovic Al-Hilal    58

Slovakya Ondrej Duda Verona    13

Slovenya Josip İlicic Maribor    17

İspanya Alvaro Morata Atletico Madrid    35

İsviçre Xherdan Shaqiri Chicago Fire    31

Türkiye    Cenk Tosun    Beşiktaş    20

Ukrayna Andriy Yarmolenko Dinamo Kiev    46

Düzenleyen:  - Spor
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