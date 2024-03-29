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EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EURO 2024&#039;ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri görenleri şaşırttı. Milli Takım, sıralamada Macaristan, Avusturya gibi ülkelerin arkasında kaldı.

A Milli Takımı'nda katılacağı EURO 2024'e kısa bir süre kaldı. Takımlar EURO 2024 öncesi hazırlık maçları oynadı. Türkiye, önce Macaristan'a ardından Avusturya'ya mağlup olmaktan kurtulamadı. GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini belirledi.

GOAL İngiltere'ye göre EURO 2024'ün favorileri şu şekilde:

1-Fransa

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı - 1. Resim

2-Portekiz

3-Belçika

4-İngiltere

5-Almanya

6-İspanya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı - 2. Resim

7-İtalya

8-Macaristan

9-Avusturya

10-Hollanda

11-Hırvatistan

12-Danimarka

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı - 3. Resim

13-Türkiye

14-Ukrayna

15-Slovakya

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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