EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri görenleri şaşırttı. Milli Takım, sıralamada Macaristan, Avusturya gibi ülkelerin arkasında kaldı.
A Milli Takımı'nda katılacağı EURO 2024'e kısa bir süre kaldı. Takımlar EURO 2024 öncesi hazırlık maçları oynadı. Türkiye, önce Macaristan'a ardından Avusturya'ya mağlup olmaktan kurtulamadı. GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini belirledi.
GOAL İngiltere'ye göre EURO 2024'ün favorileri şu şekilde:
1-Fransa
2-Portekiz
3-Belçika
4-İngiltere
5-Almanya
6-İspanya
7-İtalya
8-Macaristan
9-Avusturya
10-Hollanda
11-Hırvatistan
12-Danimarka
13-Türkiye
14-Ukrayna
15-Slovakya
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi