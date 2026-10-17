Eyüpspor’a FIFA’dan kötü haber! 3 dönem transfer yasağı
Süper Lig’de son sırada bulunan Eyüpspor’a FIFA’dan ağır yaptırım geldi. İstanbul ekibine 15 Ekim itibarıyla 3 dönem transfer tescil yasağı uygulandı.
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Trendyol Süper Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor’a FIFA’dan kötü haber geldi. Ligde son sırada bulunan İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer tescil yasağı getirildi.
FIFA LİSTESİNDE YER ALDI
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı. Listede kulübe uygulanan yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.
FIFA’nın kararı doğrultusunda Eyüpspor, transfer yasağının yürürlükte olduğu süre boyunca yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek
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