Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesi öncesi Çekya’nın önde gelen gazetecileri Tomás Vogl (Livesport) ve Jiri Dolezel (Nova Sport) Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Fenerbahçe’yi maçın favorisi olarak gösteren meslektaşlarımız, Slavia Prag’ın Avrupa’daki formsuzluğuna dikkat çekti.

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Avrupa’nın 1 numaralı kupasındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk iki maçta aldığı şok yenilgileri unutturmak için sahasında ağırlayacağı Slavia Prag’ı devirmeye odaklandı. Hem ligde hem de Avrupa’da başarıyı hedefleyen İsmail Kartal ve öğrencileri, taraftarının da desteğiyle 3 puana kenetlendi. Çekyalı gazeteciler, bu zorlu mücadele öncesinde Türkiye Gazetesi’ne konuşarak her iki takımla ilgili dikkat çeken analizlerde bulundu.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“VAHİM REKORA AZ KALDI”

Çekya temsilcisinin ligde ve Avrupa’daki performansını değerlendiren Livesport muhabiri Tomas Vogl, “Slavia Prag, Çekya Ulusal Ligi’nde baskın bir konumda; puan tablosunun zirvesinde yer alıyor, henüz tek bir maç bile kaybetmedi ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak için açık ara favori durumunda. Avrupa kupalarında ise durum tam tersi: Slavia, özellikle teknik beceri ve son vuruşlar konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor; üstelik Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alamadan geçirdiği 23 maçlık vahim rekora ortak olmasına sadece iki maç kaldı. İlk hafta Lens karşısındaki mağlubiyeti şanssızlıktı; ancak Sabah Bakü'ye karşı sergilenen son performans tam anlamıyla felaketti". dedi.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“AVRUPA’DA REKABETÇİ DEĞİL”

Teknik direktör Jindřich Trpišovský’nin takıma etkisinden bahseden Vogl, “Çekya kulübü futbol tarihinin en iyi antrenörüdür. Slavia ile elde ettiği başarılar olağanüstü. Ancak son yıllarda işler değişti; Slavia, bolca fiziksel mücadelenin yaşandığı ve pas kombinasyonlarının minimuma indirgendiği pragmatik bir futbol tarzı sergilemeye başladı. Bu yaklaşım, Slavia'nın neredeyse yenilmez olduğu Çekya Ligi’nde harika sonuç veriyor; ancak Avrupa'da tam tersi bir etki oluşturdu. Slavia, Avrupa'da ağır yenilgiler almaya başladı ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabetçi görünmüyor. Trpišovský, rakip teknik direktörleri analiz etme konusunda hâlâ çok başarılı -ki Fenerbahçe karşısında da bunu kesinlikle yapacaktır- ancak oyuncularının bu durumdan hücum anlamında faydalanabilmeleri pek muhtemel görünmüyor.” diye konuştu.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“STURM VE NOWAK EN TEHLİKELİLERİ”

Temsilcimizin dikkat etmesi gereken oyunculara değinen gazeteci, şöyle devam etti: “Slavia’nın en büyük güçlü yönleri; rakiplerine karşı kapsamlı taktiksel hazırlığı, taktiksel talimatlara bağlılığı, takım çalışması ve fiziksel kondisyonudur. Slavia bu sezon, rakiplerin başa çıkmakta çok zorlandığı, tüm sahayı kapsayan adam adama savunma düzenini uygulamaya başladı. Avrupa kupalarındaki en tehlikeli oyuncular; Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta RC Lens'e karşı iki gol atan Sloven ofansif orta saha oyuncusu Danijel Šturm ve bitiricilik becerileri mükemmel olan, çok yönlü bir oyuncu niteliğindeki merkez orta saha oyuncusu Wiktor Nowak'tır.”

Sloven ofansif orta saha oyuncusu Danijel Šturm

“HAFİFE ALIYORLAR ANCAK…”

Çekya takımlarının geçmiş dönemlerde temsilcilerimize zorluk çıkardığını hatırlatan meslektaşımız, “Türk kulüplerinin zaman zaman Çek rakiplerini hafife aldıklarına şahit olduk; örneğin Slavia, 2021–22 UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe SK’yi her iki maçı da 3–2 kazanarak elemişti. Ancak o günden bu yana Fenerbahçe SK kadrosunu güçlendirirken, Slavia ise tam tersine bir düşüş yaşadı. Mesela Türk milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Slavia için kesinlikle zorlu bir rakip olacaktır. O, iyi hareketliliğe sahip ve hücum bölgesinde etkili bir isim.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“AVANTAJ KESİNLİKLE FENERBAHÇE’DE”

İstanbul’daki futbol atmosferinden bahseden ve karşılaşmada favori olarak öne çıkan takımın altını çizen Vogl, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk stadyumlarındaki coşkulu atmosfer, tüm Avrupa'da iyi bilinmektedir. Slavia, Avrupa kupası mücadelelerinde büyük bir deneyime sahip; dolayısıyla bu durum onları sarsmamalı. Ancak sorun şu ki, takım, Avrupa'da uzun süredir başarı elde edememiş olmanın getirdiği özgüven kaybı yaşıyor. Slavia'nın iyi bir başlangıç ​​yapıp öne geçmesi önemli; böylece taraftarlar, ev sahibi takımın oyunundan duydukları memnuniyetsizliği göstermeye başlayabilirler. Bunun dışında, daha güçlü bir kadroya ve daha yüksek bir özgüvene sahip olması, ayrıca kendi taraftarının desteğini arkasına alması nedeniyle Fenerbahçe kesinlikle avantajlı tarafta yer alıyor.”

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

SLAVIA'NIN MORALİ DÜŞÜK SEVİYEDE”

Slavia Prag’ın Avrupa maçlarındaki etkisiz oyunundan bahseden Nova Sport muhabiri Jiri Dolezel ise, “Prag ekibi adına talihsiz bir durum; son sezonlarda Avrupa'da iyi bir performans sergileyemediler. Uyguladıkları oyun tarzı orada işe yaramıyor; işe yaradığı anlarda bile ortaya kötü sonuçlar çıkıyor. Slavia'nın moral durumu, Sabah karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle şu an çok düşük seviyede. Bence Fenerbahçe karşısında alınacak bir mağlubiyet pek de şaşırtıcı olmaz.” dedi.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“AVRUPA’DAKİ SİHRİ KAYBOLDU”

Teknik direktör Trpišovský’nin oyuncularıyla olan iletişimine değinen Dolezel, “Buradaki en iyi antrenörlerden biri ancak kupa turnuvalarındaki sihrinin kaybolduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen ligde şampiyonluklar kazanıyor; bu da Slavia için önemli. Oyuncularla nasıl ilişki kuracağını, onlarla nasıl konuşacağını ve onları nasıl motive tutacağını biliyor. Oyun tarzı; fiziksel kondisyon, yoğun baskı ve hücum evresine dinamik geçişler üzerine kuruludur. Onunla ilgili bu durum değişmedi; oyuncularından çok şey talep ediyor. Ayrıca çevresinde güvendiği insanlar var. Oyuncular onun için var güçleriyle mücadele edeceklerdir.” şeklinde konuştu.

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“MURİQİ, LUKAKU VE GREENWOOD…”

Fenerbahçe’nin avantajlı yönlerinin altını çizen futbol muhabiri, şöyle devam etti: “Fenerbahçe, Türkiye'deki en iyi takımlar arasındadır. Greenwood, Muriqi (benim favorim), Aké, Lukaku; hepsi de birinci sınıf oyuncular. Forvetlere odaklanacağım; maçın gidişatını onların belirleyeceğini düşünüyorum. Her iki takım da yakın zamanda oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından şu sıralar formsuz bir dönemden geçiyor; işte tam da böyle karşılaşmalarda Muriqi, Lukaku ve hatta Greenwood gibi oyuncuların bitiricilik konusundaki ekstra kalitesi fark oluşturuyor.”

ÖZEL│Çekyalı gazetecilerden Fenerbahçe-Slavia Prag değerlendirmesi: Mağlubiyet şaşırtmaz

“ATMOSFER İNANILMAZ”

İstanbul’da Slavia Prag’ı bekleyen muhtemel atmosfere değinen gazeteci, son olarak şunları ekledi: “Türk takımlarının deplasmanda genellikle performanslarının yarısına düştüğünü biliyoruz ancak bu durum kısmen Çek takımları için de geçerli. Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı için büyük bir avantaja sahip olacak. Türkiye’de, ev sahibi takımları ileriye taşıyan inanılmaz bir atmosfer var. Slavia oldukça zorlanacak.”

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