Fatih Terim evinde yıkıldı! Derbiyi kaybetti, zirvenin 4 puan gerisine düştü

Fatih Terim'in Panathinaikos'u evinde PAOK'u konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Yunanistan Süper Ligi'nde, milli ara sonrası şampiyona play-off'ları başladı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u, Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda PAOK'u konuk etti. Konuk takım 2. dakikada Despodov ile öne geçti. Panathinaikos, 29. dakikada Bernard ile eşitliği sağlasa da PAOK, 37'de Thomas ile yeniden öne geçti. İlk yarı PAOK'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

4 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Panathinaikos'ta ikinci yarı oyuna giren Palacios penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. PAOK'ta penaltı vuruşunu gole geçiren Schwab farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90+3'te yeniden sahneye çıkan Bernard söyledi. Mücadeleyi 3-2 kazanan PAOK puanını 63 yaptı. Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.