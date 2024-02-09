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    • Fatih Terim'le de yapamadı Okan Buruk'la da! Şimdi Hatayspor'da

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Fatih Terim&#039;le de yapamadı Okan Buruk&#039;la da! Şimdi Hatayspor&#039;da
    Halil Dervişoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Galatasaray'da kendisinden beklenen katkıyı yapamayan ve ligde 14 maçta sadece 1 asist yapan Halil Dervişoğlu, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a imza attı.

    Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere... Habere göre Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu'nu transfer için ikna etmeyi başardı. Sarı kırmızılı kulüple transferi tamamlamak için son detayların görüşüldüğü belirtildi.

    2027'YE KADAR GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ VAR

    Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

    Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı. Daha önce Fatih Terim döneminde Sarı Kırmızılı takıma imza atan Halil 2020-21 sezonunda da kendisinden beklenen verimi sağlayamamıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Halil Dervişoğlu
    Haberler > Spor > Fatih Terim'le de yapamadı Okan Buruk'la da! Şimdi Hatayspor'da
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