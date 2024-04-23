F.bahçe deplasmanda Sivasspor’la yenişemedi, yarışta büyük bir yara aldı

Sarı lacivertliler 2020-21 sezonunda Kadıköy’de yenilip şampiyonluğu kaçırdığı Yiğido’dan bir çelme daha yedi. Fred ile İrfan Can’ın gollerine Sivasspor Koita ve Rey Manaj’la (pen.) cevap verdi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ -Olimpiakos’u yenmesine rağmen Avrupa’dan elenen Fenerbahçe, elindeki tek hedef olan Süper Lig şampiyonluğu yolunda Sivas’a konuk oldu.

AVRUPA YORGUNLUĞU

Yorgun ve moralsiz sarı lacivertlilerin, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Yiğidolar’a karşı en büyük kozu bu sezonki deplasman performansıydı. Olimpiakos kadrosuyla maça başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda tam saha savunma yapan Sivas karşısında istediği oyunu sergileyemedi. Arzu, çaba vardı ama ne pozisyon çıktı, ne gol.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Rakibinin erken gol hevesini kursağına tıkan Sivas ilk 15’ten sonra vites yükseltti ve Manaj ile Koita’nın taşıdığı toplarla Fenerbahçe’yi zorlamaya başladı. Osayi ile İrfan’ın kullandığı sağ kanadın aksamasını fırsat bilen kırmızı beyazlılarda Uğur da soldan ataklara destek verirken 13’te Manaj ağları havalandırdı. Ancak Arnavut yıldızın sevinci ofsayt bayrağına takıldı. Dzeko’nun gol girişimleri Ali Şaşal’a takılırken, Livakovic de önce Koita’ya hemen ardından da Uğur’a set çekti.

GÜLE GÜLE ŞAMPİYONLUK

İlk yarının sessiz sedasız bitmesi bekleniyordu ki, golle Trabzon’da tanışan Fred mükemmel bir plaseyle 90’ı gördü, Ali Şaşal’ın çabası yetersiz kaldı: 1-0. Sarı lacivertliler ikinci yarıda farkı açmayı planlıyordu ki, Sivas adına sahanın en iyisi olan Koita 30 metre sürdüğü topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Fenerbahçe, 80’de İrfan Can’la 2-1’i buldu ancak maçın son düdüğü beklenirken çalan penaltı düdüğü işleri değiştirdi. Djiku’nun darbesiyle yerde kalan Manaj kazandığı penaltıyla Fenerbahçe’nin şampiyonluk hayaline darbe indirdi: 2-2.

ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

F.Bahçe’nin hocası taraftarlardan özür diledi, “Sık maç yapıyoruz. Ortada 15 puan var. Bir şey bitmedi” sözlerini kullandı.

SONUÇ BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Maçın ardından üzgün olan F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Sonuçta üç puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Berabere bitti maç. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli. Her şey bitmedi. Daha beş maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü” sözlerini kullandı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

“Olimpiakos maçını kazanmamıza ve çok iyi futbol oynamamıza rağmen elendik. Bu akşam da rakibin çok kapalı savunma yapmasından dolayı puan verdik” diyen Kartal, “Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ortada 15 puan var. 3-4 günde bir maç oynamanın zorlukları var. Mecburi değişiklikler yaptık. Bazı değişiklikleri maçı çevirmek için yaptık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” şeklinde konuştu.

İRFAN CAN İSYANLARDA TOP DIŞARI GİDİYOR!

∂ Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, “Penaltıyı izledim. Top dışarı gidiyor. Livakovic’in ayağı sabit, rakibine dokunmuyor. Çok sinirliyim. Anlam veremiyorum. Cihan Hoca’mıza da açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye’de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım” açıklaması yaptı.

OYUNDAN ALININCA DZEKO TAVIR KOYDU

∂ F.Bahçe’nin forveti Edin Dzeko maçın ikinci yarısında İsmail Kartal tarafından oyundan alınınca tavır gösterdi. Boşnak futbolcu yedek kulübesine gelmezken doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Dzeko daha sonra geri gelerek kulübeye oturdu ve maçı izledi.

DJİKU: ZİRVEDEN UZAKLAŞTIK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

∂ Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Alexander Djiku maçın ardından hayli moralsizdi ve, “Büyük bir hayal kırıklığı! İki puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu” değerlendirmesi yaptı.

FRED: ÇOK ÖNEMLİ MAÇTI KONUŞMAK ZOR

∂ Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred, “Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. İki defa öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz” dedi.