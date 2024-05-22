Fener adliyelik oldu! Galatasaray şikâyet etti, beş kişinin ifadeye çağrılmasına karar verildi

Başkan Ali Koç’un, Rams Park’taki kutlamalara katılmak istemesiyle başlayan olaylarla ilgili olarak Osayi ve Mert Hakan’ın da olduğu beş kişi savcılığa davet edilecek…

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. İstanbul Valiliği, derbideki olaylarla ilgili bir açıklama yaparak beş kişinin ifade vermek üzere savcılığa çağırıldığını duyurdu. Başkan Ali Koç, sahaya girmek isterken kendisine engel olmak isteyen Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a “Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin” ifadesini kullanmıştı. Saha ortasında açılan Fenerbahçe bayrağını indirmek isteyen Stat Müdürü Ali Çelikkıran da aralarında İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın da olduğu kişiler tarafından darbedilmişti.

70 DAKİKA SONRA GELDİ

Adli işlem başlatılan beş ismin; Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan Emre Kartal, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Stat Müdürü Ali Çelikkıran’ı saçından çeken eski yönetici Hulusi Belgü ile futbolculardan Osayi ve Mert Hakan olduğu öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10’da stada geldiği, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzereyken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte özel güvenliği aşarak saha içerisine yöneldiği bilgisi verildi.

DERBİ CANAVARI KARTAL

İsmail Kartal bu sezon 19 deplasman maçında yenilmedi. Hoca yüzde 67’lik derbi kazanma oranıyla son 10 yılda Fenerbahçe’deki en başarılı isim olmayı başardı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından dava açılmasını talep etti.

F.BAHÇE’DEN DERBİYİ ANLATAN VİDEO

Koç: Şampiyonluk gibi önemli

F.Bahçe derbi zaferi öncesi, sırası ve sonrasını bir video yayınlayarak duyurdu. Dev maç öncesinde Başkan Ali Koç’un oyunculara, “Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir” sözleri ve İsmail Kartal’ın, “Alacağımız üç puanın acısını uzun süre üzerlerinden atamayacaklar” ifadeleri veriliyor. Maç sonrası ise Koç’un oyunculara sarılışı ile İsmail Kartal’ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu konuşması gösteriliyor.

AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE KAZANSIN BİZ KAYBEDELİM

F.Bahçe’nin başkan adayı Aziz Yıldırım, “G.Saray’ı yeneceğiz dedim, başardık. Öyle bir noktaya geldik ki takım şampiyon olursa bir seçimi kaybederiz. Biz kaybedelim F.Bahçe kazansın, çocuklar mutlu olsun” açıklaması yaptı.