Fener bitti demeden bitmez! Galatasaray'la fark yeniden 4 puana indi

Kartal Al Musrati’nin atılmasıyla (dk. 25) on kişi kaldı. Sarı lacivertliler ‘tamam veya devam’ niteliğindeki dev maçta Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Sezonun flaş ismi İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı. Cenk Tosun’un jeneriklik golü Kartal’a yetmedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmamak, Beşiktaş da üçüncülük iddiasını devam ettirmek için sahadaydı. Kadıköy’de favori olarak çıktığı maça baskılı başlayan sarı lacivertliler, beklemediği yardımlar buldu. Al Musrati 25. dakikada kırmızı kart gördü. Semih’i solda kullanarak etkisizleştirme kervanına Serdar Topraktepe de dâhil oldu. Siyah beyazlıların bu ikramları neticesinde Fenerbahçe Batsman ile öne geçmekte gecikmedi.

KRUNİC DENGELEDİ

İsmail Yüksek’in sakatlanarak çıkmasıyla Krunic girince oyunda denge sağlandı (!). Boşnak futbolcu top almamak için saklanarak oynamaya devam etti. Oyun dengelenince Beşiktaş rakip kaleye gitmeye başladı. Bunlardan birinde Muçi’nin gol atmasını Livakovic önledi. Beşiktaş biraz zorlasa golü bulacak gibiydi. İkinci yarının başında da önce Muleka, ardından Necip Uysal golle burun buruna geldi.

PAŞA GİRDİ, ATTI

Serdar Topraktepe şut tehdidi olan, çalım atan ve istekli olan Muçi’yi çıkarıp Chamberlain’i sahaya sürünce eksik de olsa gol arayan Beşiktaş kayboldu. Hemen ardından Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Cenk Tosun girince gerçek bir santrforla oynamaya başlayan Beşiktaş hemen golü buldu. Son bölümde eksik rakibi karşısında çok tedirgin olan sarı lacivertliler büyük bir travmanın kıyısında dolaşsa da derbiden üç puanla ayrılmayı becerdi.

73 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ligde attığı gollere bir yenisini derbide ekledi. Belçikalı millî forvet, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçın 5’inde fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki Batshuayi, bu sezon oynadığı 40 resmî maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı. Batshuayi, bu sezon her 73 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.

MİCHY BATSHUAYİ NİHAYET 11’DE OYNADI, GOL PERDESİNİ AÇTI

F.Bahçe’nin Belçikalı yıldızı, “Hoca benden katkı beklediğini söyledi, golümü attım, çok mutluyum” dedi. Michy Batshuayi nihayet Edin Dzeko’yu kulübeye yolladı, derbiye ilk on birde başladı. Belçikalı yıldız açılış golünü atarken Kadıköy’ü ayağa kaldırdı. Batsman, “Takıma yardım ettim, mutluyum” sözlerini kullandı.

KIZIYLA BİRLİKTE KUTLADI

“Hoca ile görüştük, bana güvendiğini söyledi. İyi bir performans beklediğini belirtti. Ben de gerekeni yaptım” diyen Batshuayi, maçın ardından galibiyet sevincini kızını omuzlarına alıp taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

İSMAİL'İN GÖZYAŞLARI

Henüz 18. dakikada F.Bahçe’de İsmail Yüksek sağ ayak bileğinden sakatlandı. Futbolcu sedyelik olurken maçı gözyaşlarıyla terk etti. Orta sahaya Krunic’i alan İsmail Kartal üç yerli kaidesi sebebiyle Becao’yu da oyundan alıp yerine Çağlar’ı sürdü.

BU SEZON İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Hoca, forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi’yi ilk 11’de sahaya sürerken, kaptan Edin Dzeko’yu ise ilk defa kulübede oturttu.

ÜÇ OYUNCUDA TEKNİK KARAR

F.Bahçe’de Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı. Oosterwolde’nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.