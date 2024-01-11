Fener, Konya'yı bitirdi

11 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 11:21

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe sahasında ağırladığı Konyaspor’u harika bir futbolla gelen yedi golle geçti. İlk yarısı 5-0 sona eren maçta ikinci yarıyı düşük tempoda oynayan sarı lacivertli takım böylece son iki maçta 11 gole ulaşırken, sezonun ikinci yarısı öncesinde ne denli yüksek bir form grafiğine ulaştığını da ortaya koydu. Fenerbahçe adına gecenin yıldızıysa hiç şüphesiz Dzeko’ydu.

DZEKO ŞOKU!

Karşılaşmada gol perdesi mücadelenin 11. dakikasında açılırken Dzeko, Adil’in kendisine yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 32’de genç kaleci Deniz’in kısa düşen pasını kafayla Dzeko’ya gönderen İrfan asisti yaptı ve Boşnak golcü farkı ikiye çıkardı: 2-0. 40’ta İrfan’ın kullandığı hızlı taç atışı sonrasında Szymanski boştaki Dzeko’yu gördü ve dünyaca ünlü forvet 40 dakikada üç gole ulaşmayı başardı: 3-0.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

42’de yine Szymanski’nin pasıyla gole giden Fenerbahçe’de tabelayı bu defa Mert değiştirdi: 4-0. İlk yarıda son sözü ise iki tane attıran Szymanski söyledi ve Deniz 44’te topu bir kez daha filelerden çıkardı: 5-0. İkinci yarıya Dzeko ve Szymanski’yi oyundan alarak başlayan Fenerbahçe’de Batshuayi 65’te yakın direğe vuruşuyla golü buldu: 6-0. 83’te Uğurcan’ın ters vuruşu sonrası fark yediye çıkarken, maçta son sözü ceza sahasının dışından Brezilyalı sol bek Guilherme söyledi: 7-1.

FENERBAHÇE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Kartal’ın takımı başarıdan başarıya koşuyor, Avrupa’nın devleri yanına yaklaşamıyor. F.Bahçe teknik direktörü İsmail Kartal’la birlikte başarıdan başarıya koşuyor. Ligin zirvesindeki sarı lacivertliler bulduğunu atıyor, attıkça coşuyor, takipçisi G.Saray’ı tedirgin ediyor. Fener dün de müthiş futboluyla parmak ısırtırken Süper Lig tarihine geçti. Takım 19. haftalar itibarıyla inanılmaz bir gol yüzdesi yakaladı. İşte rakamları parçalayan F.Bahçe’nin ve yıldızlarının istatistikleri:

- Bu sezon Süper Lig’de 56 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde 19’uncu maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

- Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bu sezon en fazla gol beklentisi üreten takım F.Bahçe (49,7). İkinci sırada Liverpool (44,9) geliyor.

- Sarı lacivertliler Kasım 2000’den bu yana ilk defa ligde beş ve üzeri gol sevinci yaşadı.

- Bu sezon ligde yedi ve üzeri gol atıp, yedi ve üzeri asist yapan tek isim Sebastian Szymanski. (9 gol, 7 asist).

- Dzeko, 2008/09’dan bu yana ilk defa bir lig sezonunda iki hat-trick yaptı (diğeri Pendikspor).

- Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’nin başında beş ve üzeri farkla en fazla galibiyet alan teknik direktörler: Veselinovic: 10, İsmail Kartal: 6, Christoph Daum: 6.