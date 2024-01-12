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    Fenerbahçe ara dönemdeki iki sıkıntısını da çözüverdi, yıldızlar geçidi!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sarı lacivertliler stoper krizini İtalyan efsanesi Bonucci ile noktalarken, sezon başında kapıdan dönen Boşnak yıldız Krunic’i de Milan’dan söküp almayı başardı

    Fenerbahçe ara dönemdeki iki sıkıntısını da çözüverdi, yıldızlar geçidi!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezon başında yaptığı nokta atışı transferlerin keyfini liderlik koltuğunda oturarak süren Fenerbahçe, ara dönemde eksiklerini tamamladı. Peş peşe gelen sakatlıklarla oluşan stoper krizi İtalyan efsanesi Leonardo Bonucci ile çözüldü. Yaz döneminde bonservis krizine takılan Rade Krunic konusu da tatlıya bağlandı. Sarı lacivertliler hem stoper hem 6 numara sıkıntısını bir kalemde halletmiş oldu. Bonservisi elinde 36’lık Bonucci ile yarım sezonluk anlaşan sarı lacivertliler, bu sürede İtalyan savunmacıya 1.3 milyon avro ödeme yapacak. Ayrıca 1 yıllık sözleşme opsiyonu da kulübün elinde.

    BOŞNAK İNADI KAZANDI

    Bonucci, Konya karşısındaki gol şovunda taraftarı destekleyerek sarı lacivertlilerin coşkusunu artırırken, bir müjde de İtalya’dan geldi. Sarı lacivertliler uzun uğraşların sonunda Milan’ın bonservis inadını kırarak Rade Krunic transferini bitirdi. Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab’ın tekliflerine rağmen Fenerbahçe’den yana duruşunu bozmayan 30 yaşındaki Boşnak 6 numara için 4,5 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı. En geç yarın sabah İstanbul’da olması beklenen Krunic, seneliği 3 milyon avrodan 3 yıllık imza atacak. Bonservisi de peşin değil taksitle ödenecek.

    BULUŞTULAR

    F.Bahçe’nin yeni transferi Bonucci, kaptan Edin Dzeko ile buluştu. Merih Demiral da eski takım arkadaşı Bonucci’nin transferini, “Türkiye’ye hoş geldin. Başarılar kardeşim” mesajıyla kutladı.

    SAMET'İ TERİM KAPTI

    Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Samet Akaydin, Yunanistan yolcusu. Süper Lig’den çok sayıda talibi olan, Belçika’dan Gent’te flörtleşen Samet, Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’la anlaştı. Yunan Ligi’nin zirvesindeki Panathinaikos, Samet’in bonuslar dâhil tüm masraflarıyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KrunicFenerbahçeTransfer
    Haberler > Spor > Fenerbahçe ara dönemdeki iki sıkıntısını da çözüverdi, yıldızlar geçidi!
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