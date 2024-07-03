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Fenerbahçe, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi istiyor! Mourinho, Mendes'i devreye soktu iddiası

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Fenerbahçe, Barcelona&#039;nın genç yıldızı Ansu Fati&#039;yi istiyor! Mourinho, Mendes&#039;i devreye soktu iddiası
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Transfer için Jose Mourinho'nun, Jorge Mendes'i devreye soktuğu öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanatlara takviye yapılması gündemde. Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinde Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati olduğu iddia edildi.

MOURİNHO, MENDES'İ DEVREYE SOKTU

Mundo Deportivo'nun haberine göre; geçen sezonu İngiltere'nin Brighton takımında kiralık olarak tamamlayan Fati için Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahçe, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi istiyor! Mourinho, Mendes'i devreye soktu iddiası - 1. Resim

Haberde Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes'ten bu transferi tamamlamasını istediği öne sürüldü. Haber detayında, Ansu Fati'nin babası Bori Fati'nin Mendes'ten transfer tekliflerini geri çevirmesini istediği kaydedildi.

BARCELONA TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Teknik Direktör Hansi Flick'in de Ansu Fati'nin gelecek sezon takımda kalmasını istediği aktarıldı.

Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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