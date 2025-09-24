Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH ZAGREB'DEN GALİBİYETLE GELECEKLER"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşan Başkan Saran, "Bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler." dedi.

SARAN'DAN ALİ KOÇ MESAJI

Basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilişkin açıklamalar yapan Saran, "Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." dedi.