Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran&#039;dan Ali Koç mesajı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç ve Sertaç Komsuoğlu'nun basketbol takımının başarısında büyük pay sahipleri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH ZAGREB'DEN GALİBİYETLE GELECEKLER"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşan Başkan Saran, "Bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den galibiyetle gelecekler." dedi.

SARAN'DAN ALİ KOÇ MESAJI

Basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilişkin açıklamalar yapan Saran, "Basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. 4. kupayı alacağız inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var. İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BM'de 1967'den bu yana bir ilk! Suriye lideri Şara, Genel Kurul kürsüsüne "Onurumuzu geri kazandık" sözleri ile çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yok - SporGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yokCanlı: Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında - SporCanlı: Kayseri'deki mücadelede erken golArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı - SporArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandıFilistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay - SporFilistinli futbolcu İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiHakan Bilal Kutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısı: Bu işlere karışmamalı - SporKutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısıLivakovic ve Zufic'ten yalanlama: Fenerbahçe'ye asla öyle bir şey yapmayız - SporLivakovic'ten yalanlama: F.Bahçe'ye böyle bir şey yapmayız
Sonraki Haber Yükleniyor...