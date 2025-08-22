Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı...

Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez&#039;i söktü aldı...
Fenerbahçe, Transfer, West Ham, Ajax, Inter, Porto, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnter, Ajax ve Dortmund’un talip olduğu Edson Alvarez’in tercihi sarı lacivert oldu. 27 yaşındaki ön libero satın alma opsiyonuyla kiralandı, Amrabat’a ise yol göründü.

EMİN ULUÇ - Sofyan Amrabat için kapısına dayanan İtalyan devlerini, Jose Mourinho’nun “Almadan satmayın” talimatı sebebiyle bekleten Fenerbahçe flaş bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler, West Ham’ın ön liberosu Edson Alvarez’i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Premier Lig ekibi, 2023’te Ajax’tan 38 milyon avroya transfer ettiği 27 yaşındaki Meksikalı millî yıldızı, 22 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’ye vermeye razı oldu. Alvarez’in West Ham’dan aldığı 6 milyon avroluk yıllık ücreti üslenen sarı lacivertlilerin kasasından bu transfer için 2 milyon avro da kiralama bedeli çıkacak.

Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı... - 1. Resim

GÜLE GÜLE SOFYAN

Diego Reyes’ten sonra Fenerbahçe’de tarihinde forma giyecek ikinci Meksikalı olacak Edson Alvarez’i İnter, Porto ve Dortmund da istiyordu. Ancak Mourinho faktörü dengeleri bozdu. Fenerbahçe’nin en iyi teklifi vermesinin yanı sıra Mourinho’nun yaptığı özel konuşma Alvarez’in Kadıköy’ü tercih etmesinde önemli rol oynadı. İstanbul’a gelen Alvarez, sağlık kontrollerinin ardından imza atamaya hazırlanırken, Sofyan Amrabat da valizini topladı. Juventus, ve Atalanta’nın ilgilendiği Faslı yıldızın satışı an meselesi.

Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı... - 2. Resim

GREMIO’YA RED

F.Bahçe’nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdi. Gremio’nun 10 milyon avroluk yıllık ücretini ödemeyi garanti ettiği sambacı, “Burada mutluyum. Tamamıyla Fenerbahçe’ye konsantre olmuş durumdayım” diyerek ayrılmak istemediğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunan rahat durmuyor! Okulların kapatılması asimilasyonun parçası İran'da hava sahası kapatıldı! Sebebi merak edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı, turu rövanşa bıraktı - SporSamsunspor, Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadıBaşakşehir, Avrupa'da kayıp! Kendi evinde Universitatea Craiova'ya 2-1 kaybetti - SporBaşakşehir, Avrupa'da kayıp! Kendi evinde mağlupPFDK, 8 Süper Lig kulübüne ceza verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası - SporPFDK, 8 Süper Lig kulübüne ceza verdi!NEOM, yıllık 10 milyon avrodan dört yıllık teklifte bulundu! Barış Alper kriz oldu - SporGalatasaray'da Barış Alper krizi!Beşiktaş, İsviçre'de Lausenne Sports ile yenişemedi! Turu eve bıraktı - SporBeşiktaş, İsviçre'de Lausenne Sports ile yenişemedi!Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcudan altın madalya - SporDünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcudan altın madalya
Sonraki Haber Yükleniyor...