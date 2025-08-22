Fenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı...

EMİN ULUÇ - Sofyan Amrabat için kapısına dayanan İtalyan devlerini, Jose Mourinho’nun “Almadan satmayın” talimatı sebebiyle bekleten Fenerbahçe flaş bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler, West Ham’ın ön liberosu Edson Alvarez’i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Premier Lig ekibi, 2023’te Ajax’tan 38 milyon avroya transfer ettiği 27 yaşındaki Meksikalı millî yıldızı, 22 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’ye vermeye razı oldu. Alvarez’in West Ham’dan aldığı 6 milyon avroluk yıllık ücreti üslenen sarı lacivertlilerin kasasından bu transfer için 2 milyon avro da kiralama bedeli çıkacak.

GÜLE GÜLE SOFYAN

Diego Reyes’ten sonra Fenerbahçe’de tarihinde forma giyecek ikinci Meksikalı olacak Edson Alvarez’i İnter, Porto ve Dortmund da istiyordu. Ancak Mourinho faktörü dengeleri bozdu. Fenerbahçe’nin en iyi teklifi vermesinin yanı sıra Mourinho’nun yaptığı özel konuşma Alvarez’in Kadıköy’ü tercih etmesinde önemli rol oynadı. İstanbul’a gelen Alvarez, sağlık kontrollerinin ardından imza atamaya hazırlanırken, Sofyan Amrabat da valizini topladı. Juventus, ve Atalanta’nın ilgilendiği Faslı yıldızın satışı an meselesi.

GREMIO’YA RED

F.Bahçe’nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdi. Gremio’nun 10 milyon avroluk yıllık ücretini ödemeyi garanti ettiği sambacı, “Burada mutluyum. Tamamıyla Fenerbahçe’ye konsantre olmuş durumdayım” diyerek ayrılmak istemediğini ifade etti.