Samsunspor Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı, turu rövanşa bıraktı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.
50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.
51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1
64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.
66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1
74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.
SAMSUNSPOR TARAFTARI, UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANINI DEV EKRANDA YAŞADI
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekranda kırmızı-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla izledi.
Samsunsporlu taraftarlar, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösteren takımlarını ellerinde bayraklar ve meşalelerle destekledi. Karşılaşma boyunca tribünleri aratmayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.