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Spor

Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim'e kaybetti

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Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim'e kaybetti
Başlık ResmiFenerbahçe evinde Aliağa Petkim'e kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Aliağa Petkim Spor’u konuk etti.

Sarı lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 82-77 mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner

Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-39

3. Periyot: 51-58


Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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