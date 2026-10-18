Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim'e kaybetti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Aliağa Petkim Spor’u konuk etti.
Sarı lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 82-77 mağlup ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner
Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang
Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4
1. Periyot: 12-24
Devre: 33-39
3. Periyot: 51-58