Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı arttı! İşte Türkiye'nin bulunduğu sıralama

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, tur atlayarak UEFA ülke puanın artmasına katkıda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu eleyerek 3. eleme turunda Lille ile eşleşti.

Temsilcimiz Lille'i geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için play-off turu oynayacak.

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında oynadığı iki maçı da 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kazanması ülke puanına da etki etti.

Bu iki mücadele sonrası Türkiye, ülke puanını 34.400 yaparak 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.160

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.736

6- HOLLANDA - 54.150

7- PORTEKİZ - 48.816

8 - BELÇİKA - 42.700

9 - TÜRKİYE - 34.400

10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.350